Mondiali 2026 proposta choc dagli Usa | ‘Fuori l’Iran dentro l’Italia’ il piano di Zampolli per Trump

Durante le discussioni sui Mondiali 2026, è emersa una proposta dagli Stati Uniti che suggerisce di escludere l’Iran e inserire l’Italia nel torneo. La proposta è stata avanzata da un individuo coinvolto nel settore e si collega a un piano indirizzato direttamente all’amministrazione americana. La proposta ha suscitato reazioni e si discute nelle sedi sportive e politiche internazionali riguardo alle possibili modifiche alla composizione delle squadre qualificate.

La proposta: Italia al posto dell’Iran ai Mondiali. Una proposta destinata a far discutere e che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le Partnership globali, ha suggerito alla FIFA di sostituire l’ Iran con l’ Italia ai Mondiali del 202 6. A rivelarlo è il Financial Times, che cita fonti vicine al dossier. Secondo quanto emerso, l’idea sarebbe stata avanzata sia al presidente della FIFA Gianni Infantino sia allo stesso Trump, considerando il ruolo degli Stati Uniti come Paese co-organizzatore del torneo insieme a Messico e Canada. Le parole di Zampolli: “L’Italia ha il pedigree”. Lo stesso Zampolli ha confermato la proposta al quotidiano britannico, spiegandone le motivazioni: “Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’ Italia ai Mondiali.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mondiali 2026, proposta choc dagli Usa: ‘Fuori l’Iran, dentro l’Italia’, il piano di Zampolli per Trump Notizie correlate “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”, l’appello dell’inviato Usa Zampolli a Trump(Adnkronos) – 'Appello' a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si... Mondiali 2026: l’Italia al posto dell’Iran? La proposta di Trump? Cosa sapere Paolo Zampolli propone a Trump e Infantino l'inserimento dell'Italia ai Mondiali 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Germania, lo spettro nazista nelle proposte dell'AfD: bonus bebè solo per bambini tedeschi nati sani; Meno viaggi d’affari in aereo: la proposta choc di Bruxelles. Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia al posto dell’Iran? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma…». Le sue paroleMondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l'Italia al posto dell'Iran? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma...». Le sue parole ... calcionews24.com Mondiale 2026, biglietti fuori controllo: prezzi choc tra listini Fifa e rivendite, il torneo rischia di diventare un lussoDalla finale ai match inaugurali, il costo dei ticket allontana i tifosi veri. La quota da 60 dollari non spegne le polemiche ... affaritaliani.it L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times #ANSA - facebook.com facebook Zampolli, inviato Usa in Italia: “Ho chiesto a Fifa e Trump di riammettere gli azzurri ai Mondiali” x.com