Iran JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati con una missione quasi impossibile | placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioni

Un politico statunitense ha passato 39 giorni lontano dai riflettori, aspettando che la tempesta passasse, prima di tornare a parlare di negoziati in Iran. La sua missione è quella di convincere il mondo MAGA e promuovere la pace in vista delle prossime elezioni. Durante questo periodo, ha evitato dichiarazioni pubbliche e si è concentrato sulle trattative, cercando di gestire una situazione complessa e delicata.

Per 39 lunghi giorni ha ingoiato il boccone amaro restandosene lontano dai riflettori ad aspettare che la bufera passasse. Al momento è arrivata solo una schiarita, ma è l’occasione per JD Vance di uscire dal cono d’ombra nel quale la guerra all’Iran lo aveva ricacciato, e in cui si era di fatto auto-esiliato, e tornare sulla scena. Il conflitto è teoricamente congelato, sabato sono previsti colloqui a Islamabad e il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a capo della delegazione Usa di cui faranno parte Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente, e Jared Kushner, genero del presidente e figura centrale nel dossier Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioni Leggi anche: JD Vance a Budapest per sostenere la campagna di Orban in vista delle prossime elezioni Leggi anche: Iran, Trump rischia la «rivolta» MAGA? I sondaggi, lo spettro tracollo al Congresso e le carte di JD Vance (per il 2028) Temi più discussi: Il ruolo silenzioso di J.D. Vance nella guerra in Iran; Vance da Orban, 'gli obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà'; Tregua Usa-Iran, Vance: Accordo non include il Libano; Trump assetato di sangue mentre Vance, Witkoff e Kushner cercavano l’intesa: dall’ultimatum all’Iran alla tregua. Iran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioniIl vicepresidente USA guiderà la delegazione a Islamabad con Kushner: un'occasione per intestarsi la pace e in vista delle elezioni ... ilfattoquotidiano.it Tregua Usa-Iran, Vance: Accordo non include il LibanoSta a Teheran decidere se far saltare il cessate il fuoco a causa del Libano. Il vicepresidente americano ha detto agli iraniani di fare il passo successivo verso la pace, altrimenti gli Stati ... tg24.sky.it In un lungo articolo, il New York Times ha ricostruito gli incontri che hanno portato alla decisione degli Stati Uniti, e in particolare di Trump, di entrare in guerra contro l’Iran al fianco di Israele. Gli autori dell’articolo sono Jonathan Swan e Maggie Haberman, ent - facebook.com facebook Ora Hormuz è l’arma più potente dell’Iran, ma i paesi del Golfo vogliono bypassarlo. Di @DavideMattone x.com