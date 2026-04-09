Iran JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati con una missione quasi impossibile | placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioni

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico statunitense ha passato 39 giorni lontano dai riflettori, aspettando che la tempesta passasse, prima di tornare a parlare di negoziati in Iran. La sua missione è quella di convincere il mondo MAGA e promuovere la pace in vista delle prossime elezioni. Durante questo periodo, ha evitato dichiarazioni pubbliche e si è concentrato sulle trattative, cercando di gestire una situazione complessa e delicata.

Per 39 lunghi giorni ha ingoiato il boccone amaro restandosene lontano dai riflettori ad aspettare che la bufera passasse. Al momento è arrivata solo una schiarita, ma è l’occasione per JD Vance di uscire dal cono d’ombra nel quale la guerra all’Iran lo aveva ricacciato, e in cui si era di fatto auto-esiliato, e tornare sulla scena. Il conflitto è teoricamente congelato, sabato sono previsti colloqui a Islamabad e il vicepresidente degli Stati Uniti sarà a capo della delegazione Usa di cui faranno parte Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente, e Jared Kushner, genero del presidente e figura centrale nel dossier Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

iran jd vance si gioca la sua partita ai negoziati con una missione quasi impossibile placare il mondo maga e intestarsi la pace in vista delle elezioni
© Ilfattoquotidiano.it - Iran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioni

Leggi anche: JD Vance a Budapest per sostenere la campagna di Orban in vista delle prossime elezioni

Leggi anche: Iran, Trump rischia la «rivolta» MAGA? I sondaggi, lo spettro tracollo al Congresso e le carte di JD Vance (per il 2028)

Temi più discussi: Il ruolo silenzioso di J.D. Vance nella guerra in Iran; Vance da Orban, 'gli obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà'; Tregua Usa-Iran, Vance: Accordo non include il Libano; Trump assetato di sangue mentre Vance, Witkoff e Kushner cercavano l’intesa: dall’ultimatum all’Iran alla tregua.

iran jd vance siIran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioniIl vicepresidente USA guiderà la delegazione a Islamabad con Kushner: un'occasione per intestarsi la pace e in vista delle elezioni ... ilfattoquotidiano.it

iran jd vance siTregua Usa-Iran, Vance: Accordo non include il LibanoSta a Teheran decidere se far saltare il cessate il fuoco a causa del Libano. Il vicepresidente americano ha detto agli iraniani di fare il passo successivo verso la pace, altrimenti gli Stati ... tg24.sky.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.