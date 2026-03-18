Domenica al Fedini si gioca una partita decisiva per la stagione, con la Sangio che affronta il Signa in un match point da non perdere. La squadra cerca di ottenere i tre punti necessari per avvicinarsi all’obiettivo minimo stagionale. Il tecnico Calderini ha preparato il piano-salvezza, mentre i giocatori sono pronti a scendere in campo per cercare di conquistare la vittoria.

SAN GIOVANNI Dopo il buon punto ottenuto nello scontro di domenica a Firenze contro l’Affrico, in casa della Sangiovannese ci si sta preparando per la gara di domenica prossima, al Fedini, contro il Signa che rappresenta a tutti gli effetti, vista la classifica degli ospiti, un match point da non fallire in chiave salvezza. La situazione non è drammatica ma da tenere però sotto controllo, è vero che ci sono due punti dagli spareggi per non retrocedere ma più che alla forbice che taglierà di fatto fuori la Lanciotto Campi, bisognerà stare attenti alla quartultima posizione occupata guarda caso proprio alla formazione che domenica sarà di scena a San Giovanni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: domenica al Fedini contro il Signa un match point da non fallire per centrare l’obiettivo minimo stagionale. Calderini studia il piano-salvezza della Sangio

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