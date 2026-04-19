San Severo | il gol del capitano nel giorno del suo compleanno vale la salvezza Calcio campionato di Promozione

Nel campionato di Promozione, il San Severo ha ottenuto una vittoria casalinga grazie a un gol segnato dal capitano nel giorno del suo compleanno. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per la squadra di casa, contribuendo alla loro permanenza in categoria. La comunicazione ufficiale del club ha descritto la vittoria come “una vittoria dal sapore speciale”.

Di seguito un comunicato diffuso dal San Severo calcio: Una vittoria dal sapore speciale quella conquistata oggi tra le mura amiche. Il San Severo Calcio supera il Noicattaro per 1-0 grazie a una perla del suo capitano, Rodolfo De Vivo, che al 11° del primo tempo disegna una punizione perfetta sotto al sette, regalando tre punti preziosi e un’emozione indimenticabile ai tifosi. Una gara combattuta, in cui la squadra ha dimostrato solidità e determinazione, trovando il guizzo decisivo proprio con il suo leader. Un gol che vale doppio, non solo per il peso sul risultato, ma anche per il significato simbolico: nel giorno del suo compleanno, è De Vivo a fare il regalo più grande a tutta la città di San Severo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Severo: il gol del capitano nel giorno del suo compleanno vale la salvezza Calcio, campionato di Promozione Notizie correlate Morto mentre fa la tac a Portoferraio: il signor Enzo scomparso nel giorno del suo compleannoEnzo Puccini avrebbe accusato un malore mentre si sottoponeva a un esame diagnostico in un poliambulatorio privato di Portoferraio (sull'isola... Auguri Massimo: Troisi ricordato nel giorno del suo 73mo compleannoGiorgio Zinno: “È stato un modo di guardare il mondo, di raccontarlo con pudore e ironia, di trasformare la fragilità in forza, la timidezza in... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scheda squadra Gioventù Calcio San Severo; I piccoli del San Severo Calcio 1922 in Serie A: in campo mano nella mano con i campioni di Sassuolo e Como; CALCIO SECONDA CATEGORIA/ LA XXV GIORNATA – ORE 16,30 –; Manfredonia vs Polimnia: Risultato in Diretta Streaming Eccellenza Puglia > Girone A 2022-2023 - FoggiaToday. ULTIMA ORA Incidente sulla Statale 16 Foggia-San Severo facebook