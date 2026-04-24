Ora è ufficiale | Claudio Ranieri lascia l’As Roma
L’AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri. La società ha rilasciato una comunicazione ufficiale in cui informa che il rapporto tra le parti si è concluso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla motivazione o sulle modalità di questa separazione. Ranieri aveva assunto l’incarico di allenatore del club in una data precedente.
«L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato». Lo fa sapere il club giallorosso in una nota. «Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma – si legge ancora – Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia». Ranieri dovrebbe parlare in un punto stampa previsto alle 13.30. Abodi: «Ranieri è un patrimonio acquisito». Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nello sport, ha commentato così la notizia: «Ranieri? La società decide ciò che vuole.🔗 Leggi su Open.online
ROMA, CLAMOROSO ADDIO: RANIERI si DIMETTE! Ora GASPERINI ha tutto il potere
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“L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Martedì la retrocessione in terza serie del Leicester. Se fossi in Vardy starei bello rintanato in casa. x.com