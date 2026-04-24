L'AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri, ex allenatore e advisor dei Friedkin. La società ha diffuso un comunicato in cui conferma che il rapporto tra le parti si è concluso, senza fornire ulteriori dettagli. La decisione arriva dopo recenti tensioni tra Ranieri e l’attuale allenatore della squadra. La separazione è stata comunicata pochi giorni dopo le tensioni pubbliche tra i due.

ROMA - "L'AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l'addio dell'ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l'attuale allenatore Gian Piero Gasperini. "Il club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L'AS Roma verrà sempre al primo posto", si legge nella nota...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ufficiale la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri

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