calcio bambini alla guida del pontremoli la dirigenza punta sul carattere

Da pochi giorni, un bambino è seduto sulla panchina del Pontremoli FC come nuovo allenatore. La società biancoblù ha scelto questa soluzione, puntando sul carattere del ragazzo. La decisione ha sorpreso molti, considerando l'età del tecnico e la sua inesperienza. La squadra si allena con entusiasmo sotto la guida del giovane, che ha già iniziato a lavorare con i giocatori.

Da qualche giorno Nicola Bambini è il nuovo allenatore del Pontremoli FC. La società biancoblù ha sciolto le riserve e affidato la panchina al tecnico reduce dall’esperienza al Serricciolo, dove la scorsa stagione si era conclusa con un sollevamento dall’incarico che, a sentire lo stesso allenatore, ha lasciato più ferite umane che tecniche. Niente De Biasi, dunque. Niente Duchi. Niente Borrotti. Alla fine, la scelta del vertice di via Veterani dello Sport è caduta sull’ex numero tre dello Spezia, Modena, Teramo e Pontremolese. La scelta del Pontremoli non arriva per caso. La passata stagione biancoblù, partita sotto il segno di proclami importanti e aspettative ancora più grandi, si è progressivamente sgonfiata fino a una qualificazione ai playoff che non ha cancellato la sensazione di un’annata incompiuta che ha parecchio deluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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