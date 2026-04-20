Una vittoria di carattere del Pontremoli

Nel match tra Atletico Carrara dei Marmi e Pontremoli, la squadra ospite ha conquistato una vittoria schiacciante con un punteggio di 5-0. La formazione locale ha schierato D’Agostinis e Piccini tra i titolari, mentre in campo sono entrati diversi cambi nel corso del secondo tempo. La gara si è conclusa con un largo successo per il Pontremoli, che ha segnato cinque reti senza subire gol.

atletico carrara 0 pontremoli 5 ATLETICO CARRARA DEI MARMI: D’Agostinis, Vanni (52’ Babboni), Torretta (67’ Dell’Amico), Soldati (57’ Esounaini), Piccini, Baldelli (71’ Mansili), Pedrazzi, Lucchetti (63’ Pucci), Busnelli, Maggini, Magaldi. A disp. Ratti, Colonnata, All. Tinfena PONTREMOLI: Razzoli (70’ Beghini), Vignozzi, Cervara (64’ Tarantola), Bianchi, Barontini (69’ Domenichini), Lecchini, D’Angelo, Ragonesi (70’ Lazzeroni), Micheli, Berti (61’ Granatelli), Es Sahraoui, A disp. Antolini, Arrighi, Ginesi, Carnesecca. All. Careri Arbitro: Benkhaoudane di Pisa Marcatori: 7’, 12’, 57’ D’Angelo, 44’ Berti, 63’ Granatelli CARRARA – Goleada del Pontremoli che domina l’incontro e che con una cinquina supera a pieni voti l’esame Atletico Carrara, avvicinandosi alla matematica corsa ai play-off.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vittoria di carattere del Pontremoli Notizie correlate Leggi anche: Vittoria di carattere e concretezza: è una Salernitana Cosmi…ca Pontremoli torna alla vittoria in Seconda Categoria: Micheli e Ragonesi affondano la Gragnolese 2-0.Il Pontremoli ha superato la Gragnolese per 2-0 domenica 15 febbraio 2026, in un match valido per il campionato di Seconda Categoria disputato allo...