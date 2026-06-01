Calcio a 5 medaglia di bronzo per la MPF Futsal nelle Final Four nazionali
L’Under 15 dell’MPF Futsal si è classificata terza alle Final Four nazionali di calcio a 5. La squadra, guidata da Giuseppe Mangiacapra, ha conquistato la medaglia di bronzo in una competizione che ha visto la vittoria dello scudetto. La finale per il terzo posto si è conclusa con questa posizione. La manifestazione ha riunito le migliori formazioni del paese, decretando i vincitori delle rispettive categorie.
Si conclude con un terzo posto nelle Final Four nazionali, quelle che hanno decretato la vittoria dello scudetto, il pluripremiato viaggio dell’Under 15 dell’MPF Futsal allenato da Giuseppe Mangiacapra. La stagione dei giocatori della squadra di Calcio a 5 di Parete è partita nel mese di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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