Calcio a 5 medaglia di bronzo per la MPF Futsal nelle Final Four nazionali

Notizia in breve

L’Under 15 dell’MPF Futsal si è classificata terza alle Final Four nazionali di calcio a 5. La squadra, guidata da Giuseppe Mangiacapra, ha conquistato la medaglia di bronzo in una competizione che ha visto la vittoria dello scudetto. La finale per il terzo posto si è conclusa con questa posizione. La manifestazione ha riunito le migliori formazioni del paese, decretando i vincitori delle rispettive categorie.