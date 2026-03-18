Marche | Sport Final Four Champions League Futsal a Pesaro

Le final four della Champions League di Futsal si svolgeranno a Pesaro dall’8 al 10 maggio presso la Pesaro Futsal Arena. La competizione si tiene in Italia in occasione delle nozze d’argento della manifestazione. La città ospiterà quattro squadre che si sfideranno per il titolo europeo. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio a cinque nella regione Marche.

Per festeggiare le nozze d’argento, la Champions League di Futsal ha scelto l’Italia per le final four in programma dall’8 al 10 maggio prossimi alla Pesaro Futsal Arena. Prima volta nel belpaese, a Pesaro per la precisione. Sede per la fase finale della più importante competizione per i club di calcio a 5. Si è svolto il 17 marzo presso la Sala Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino il sorteggio tra le quattro squadre protagoniste. Presenti all’evento il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia, l’ex portiere Stefano Mammarella, in qualità di ambassador della competizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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