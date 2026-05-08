Futsal | da oggi a Pesaro la Final Four di Champions League

Da oggi e fino al 10 maggio, Pesaro accoglie per la prima volta nella sua storia la Final Four di Champions League di futsal. L'evento internazionale coinvolge le migliori squadre europee, che si sfidano nelle semifinali e nella finale. La competizione si svolge nel capoluogo marchigiano, attirando appassionati e appassionate del calcio a 5 da diversi paesi. La città si prepara a vivere questa importante manifestazione sportiva.

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Il grande calcio a 5 europeo sbarca in Italia. Da oggi al 10 maggio, Pesaro ospita la Final Four di Champions League per la prima volta nella storia. La 25esima edizione della massima competizione continentale per club si assegna alla Pesaro Futsal Arena, impianto da oltre settemila posti che viaggia verso il tutto esaurito. L’Italia accoglie la rassegna con grande attesa, ricordando che solo una squadra italiana ha conquistato il trofeo nel passato, ovvero il Montesilvano nel 2011. Saranno quattro le formazioni che si contenderanno il titolo europeo sul parquet marchigiano. I campioni in carica del Palma Futsal, vincitori delle ultime tre edizioni, arrivano in Italia per difendere il trofeo.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Marche: Sport, Final Four Champions League Futsal a PesaroPer festeggiare le nozze d’argento, la Champions League di Futsal ha scelto l’Italia per le final four in programma dall’8 al 10 maggio prossimi alla... Leggi anche: Calcio a 5, oggi il via delle Final Four. Pagana (Italservice): "Vittoria di tutto il movimento con Pesaro al centro». Alla VitriFrigo Arena lo spettacolo della Champions Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: UEFA Futsal Champions League, le nozze d'argento si festeggiano in Italia: Pesaro Arena, sold out a un passo. Ultimi biglietti disponibili; Nicola Manzione designato per la Semifinale della Final Four di Futsal Champions League; Champions League nelle Marche, le Final Four di Futsal a casa nostra; Calcio a 5, Pesaro in mondovisione alla Vitrifrigo Arena: oggi le final four Champions League: è la prima volta in Italia. Calcio a 5, Pesaro in mondovisione alla Vitrifrigo Arena: oggi le final four Champions League: è la prima volta in ItaliaPESARO Il grande giorno è arrivato, oggi iniziano le Final Four di Champions League 2026. Si parte con gli incroci di semifinale: alle 17.30 Cartagena Costa Calida-Sporting Lisbona, ... corriereadriatico.it UEFA Futsal Champions League, Final Four: a Pesaro è Matchday-1, niente derby Azzurro Motta-Merlim. Gli ultimi biglietti disponibiliPesaro capitale del futsal europeo. È il giorno della vigilia della Final Four, come ama chiamarla l’UEFA: il Matchday-1. Cartagena Costa Cálida e Sporting CP, Illes Balears Palma ed Étoile Lavalloise ... divisionecalcioa5.it FINAL FOUR Basketball Champions League. A Badalona è la serata di BC RYTAS, Vilnius ed AEK Basketball Club. Schiantate le spagnole La Laguna Tenerife e Unicaja Baloncesto - facebook.com facebook Volley femminile, la Final Four di Champions League. Le finali in diretta su Sky #SkySport #Volley x.com