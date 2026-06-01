Calci e pugni a medici e infermieri nel cuore della notte | arrestato 24enne al Valduce

Un giovane di 24 anni è stato arrestato all’ospedale Valduce di Como dopo aver colpito con calci e pugni medici e infermieri durante la notte. L’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito il personale sanitario, che ha attivato il sistema di allarme anti violenza. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno fermato il 24enne. Nessuno dei sanitari ha riportato ferite gravi.

Notte di tensione all'ospedale Valduce di Como, dove un giovane in stato di alterazione ha aggredito medici e infermieri costringendo il personale ad attivare il sistema di allarme anti violenza. L'episodio si è verificato intorno alle 3.40 e si è concluso con l'arresto di un cittadino marocchino. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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