Genova calci e pugni ai poliziotti per nascondere l' ecstasy | 24enne arrestato in via San Luca

A Genova, un uomo di 24 anni è stato arrestato in via San Luca con l'accusa di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. Durante l’arresto, si è opposto agli agenti, cercando di nascondergli dell’ecstasy. La polizia ha riferito che l’uomo ha colpito alcuni agenti con calci e pugni per cercare di eludere il controllo.

Un arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel centro storico di Genova. Un giovane di 24 anni, di origine senegalese, è stato fermato durante un controllo di routine e trovato in possesso di hashish, ecstasy e una somma di denaro in contanti. Il controllo notturno in centro storico Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, precisamente alle ore 00.10, in via San Luca, nel cuore del centro storico di Genova. Una pattuglia interforze composta da agenti della Polizia di Stato e militari... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Genova, calci e pugni ai poliziotti per nascondere l'ecstasy: 24enne arrestato in via San Luca Articoli correlati Leggi anche: San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti 60enne fermato a Caserta per un controllo di routine va fuori di sé, calci e pugni ai poliziotti: arrestatoEseguito nel centro urbano di Marcianise un arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali.