Calamandrei guasto risolto Acqua in tutte le camere e nei bagni Al via il rientro dei 270 studenti

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’emergenza idrica alla residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni è stata risolta dopo più di due settimane. L’acqua è tornata a scorrere in tutte le camere e nei bagni. Sono stati completati i lavori di riparazione del guasto che aveva causato i disagi. Sono ripresi i rientri degli studenti, circa 270 in totale. La situazione è tornata alla normalità e non si registrano ulteriori problemi legati all’erogazione dell’acqua.

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Dopo oltre due settimane di disagi, alla residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni l’emergenza idrica può dirsi conclusa. Da ieri l’acqua è tornata a scorrere regolarmente nei rubinetti e nelle docce delle quattro torri dello studentato che ospita centinaia di universitari nella zona di Careggi. A comunicarlo è l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, che conferma l’avvenuto ripristino dell’impianto di pompaggio dopo il guasto verificatosi il 16 maggio. Secondo Ardsu, tecnici e personale amministrativo hanno lavorato per rimettere in funzione il sistema non appena sono arrivati i componenti necessari alla riparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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