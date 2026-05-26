Protesta degli studenti per l’acqua al Calamandrei Manetti | Soluzioni alternative e 4 milioni per le residenze

Notizia in breve

Gli studenti della residenza universitaria Calamandrei hanno organizzato una protesta per l’acqua. La manifestazione si è svolta questa mattina, con studenti che hanno bloccato l’ingresso. Il motivo è la mancanza di approvvigionamento idrico e i disagi causati dai recenti problemi logistici. Il responsabile della residenza ha annunciato che sono stati destinati quattro milioni di euro per le residenze, e che si stanno valutando soluzioni alternative per risolvere i disagi.