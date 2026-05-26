Protesta degli studenti per l’acqua al Calamandrei Manetti | Soluzioni alternative e 4 milioni per le residenze
Gli studenti della residenza universitaria Calamandrei hanno organizzato una protesta per l’acqua. La manifestazione si è svolta questa mattina, con studenti che hanno bloccato l’ingresso. Il motivo è la mancanza di approvvigionamento idrico e i disagi causati dai recenti problemi logistici. Il responsabile della residenza ha annunciato che sono stati destinati quattro milioni di euro per le residenze, e che si stanno valutando soluzioni alternative per risolvere i disagi.
FIRENZE – La tensione per la sessione d’esami imminente, unita ai pesanti disagi logistici degli ultimi giorni, ha spinto gli studenti della residenza universitaria Calamandrei a far sentire la propria voce. I giovani, alle prese con un grave guasto all’impianto di pompaggio dell’acqua della struttura, si sono radunati in protesta all’esterno di Palazzo Sacrati Strozzi. Ad ascoltare i manifestanti è scesa l’assessora regionale all’università e alla ricerca, Cristina Manetti. Dopo un primo dialogo informale all’aperto, il faccia a faccia si è spostato all’interno del palazzo, dove la rappresentante della giunta ha ricevuto una delegazione studentesca per un vertice definito serrato ma proficuo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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