Cade in bicicletta | paura per una bambina di 11 anni

Da sondriotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è caduta dalla bicicletta mentre percorreva una strada poderale nel Comune di Buglio in Monte, vicino al sentiero Valtellina. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 15, mentre era in compagnia di alcuni amici. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della ragazza o sulle cause della caduta. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

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Una ragazzina di 11 anni che, con alcuni amici, stava percorrendo una strada poderale, nel Comune di Buglio in Monte, che conduce al sentiero Valtellina, è stata vittima, oggi attorno alle 15, di una brutta caduta in bicicletta.I soccorsiL'allarme è scattato in codice giallo, quello di media. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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