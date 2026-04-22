Nel tardo pomeriggio di oggi, una bambina di sette anni è caduta dalla bicicletta e si è ferita gravemente. L’incidente è avvenuto a Montelupo Fiorentino, e la piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le condizioni della bambina sono considerate gravi, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure prima di portare la minore in pronto soccorso.

Montelupo Fiorentino, 22 aprile 2026 - Attimi di paura per una bambina di sette anni che nel tardo pomeriggio di oggi è caduta dalla bici, ferendosi. L’incidente è avvenuto in piazza 8 Marzo, poco prima delle 18. A quanto appreso la piccolina stava pedalando in un tratto in discesa quando ha perso probabilmente il controllo del mezzo ed è finita a terra. A seguito della caduta ha riportato alcuni traumi. Sul posto è stata inviata una ambulanza infermieristica delle Pubbliche Assistenze di Empoli che ha prestato immediato soccorso alla bambina. La minore non ha mai perso conoscenza, ma per le ferite riportate è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per tutte le cure del caso e ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade dalla bici, attimi di paura per una bambina di 7 anni: ricoverata in ospedale, è grave

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