Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava in bicicletta. L'incidente è avvenuto in una strada della città, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando le cause dell'incidente. La vittima era in sella alla bicicletta al momento dell'impatto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i soccorsi Una bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha immediatamente richiamato sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. La giovane è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza in ospedale, dove però i medici non sono riusciti a salvarle la vita. La dinamica al vaglio degli investigatori Gli agenti stanno lavorando per chiarire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aprilia, bambina di 11 anni morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un’auto

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Aprilia, bambina morta dopo essere stata travolta in bicicletta da un'auto. Aveva 11 anni

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