Caccia in spiaggia Fallucchi si difende | Mio emendamento distingue aree del demanio marittimo

Una squadra di caccia si è svolta sulla spiaggia, coinvolgendo un gruppo di persone. La senatrice Anna Maria Fallucchi ha commentato l'emendamento 6.71, sostenendo che la sua proposta differenzia le zone del demanio marittimo. L'emendamento, presentato e approvato in commissione, ha acceso un acceso dibattito pubblico. La politica ha chiarito che la sua iniziativa mira a regolamentare specificamente le aree interessate.

La senatrice Anna Maria Fallucchi, è tornata sull'argomento dell'emendamento 6.71, da lei presentato e approvato in commissione, al centro di un acceso dibattito pubblico. L'obiettivo dichiarato è chiarire le finalità reali della norma, che secondo l'esponente dei Fratelli d'Italia originaria di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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