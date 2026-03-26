Caccia al tesoro di primavera | Attività per famiglie

L'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa organizza una caccia al tesoro dedicata alle famiglie, nell'ambito dell'iniziativa 'DoMus. Domeniche (e non solo) al Museo per imparare divertendosi', promossa dal Sistema Museale di Ateneo. L’attività mira a far scoprire le piante e le curiosità del giardino botanico attraverso un percorso interattivo pensato per coinvolgere adulti e bambini.

Nell'ambito di 'DoMus. Domeniche (e non solo) al Museo per imparare divertendosi', iniziativa promossa dal Sistema Museale di Ateneo, l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa organizza una caccia al tesoro per andare alla scoperta delle sue meraviglie botaniche.Domenica 12 aprile 2026, ore 15:30 Orto e Museo BotanicoCaccia al tesoro di primaveraAttività per famiglie Costo: 6€ a bambinaoInfo e prenotazioni: [email protected] entro venerdì 17 aprile 2026 ore 13. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Caccia al tesoro di primavera | Attività per famiglie Articoli correlati Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Caccia al tesoro al castello di San Giusto: tornano le attività guidate nei museiUna caccia al tesoro al castello di San Giusto per i più piccoli, ma anche eventi per adulti. Washington State Road Trip With Kids - Spring Break Trip Aggiornamenti e notizie su Caccia al tesoro di primavera Attività... Temi più discussi: Caccia al tesoro – Ancona Cultura; Una caccia al tesoro tra opere d'arte; Sessanta orsi giganti di peluche in giro per Genova: caccia al tesoro in città; Pasqua alla Villa Reale di Marlia per famiglie e bambini: uova giganti artistiche, caccia al tesoro e picnic nel parco. Uova giganti e artistiche per la Caccia al Tesoro di Pasqua a Villa RealeI bozzetti sono stati selezionati da Fabrizio Galli con il coordinamento dell'artista di fama internazionale Maupal ... luccaindiretta.it Pasqua alla Villa Reale di Marlia per famiglie e bambini: uova giganti artistiche, caccia al tesoro e picnic nel parcoDal 3 al 6 aprile la storica dimora in provincia di Lucca ospita opere d'arte realizzate dai giovani talenti delle Accademie di Belle Arti di Roma e Firenze e una caccia al tesoro nei 16 ettari del pa ... intoscana.it Cani, gatti e perfino cavalli colpiti durante le battute di caccia: un bilancio che raramente finisce sotto i riflettori. L’Associazione Vittime della Caccia anticipa i dati del dossier 2025/2026 e raccoglie casi da Nord a Sud - facebook.com facebook Lotito caccia Gasparri. Detby Lazio-Roma in Forza Italia x.com