Mamma sei un mito | al Salinas viaggio tra i greci per conoscere le mamme dell' antichità e laboratorio per bambini

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, al Museo archeologico regionale "Antonino Salinas" si terrà un’attività speciale dedicata alle grandi figure materne dell’antichità. Un viaggio tra i miti greci per conoscere storie di donne e dee come Demetra, Danae, Alcmena ed Era, tra.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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E oggi sul blog il fior d'angelo della mamma. E le farfalle. Tante, tantissime farfalle da emozionarsi immensamente! x.com