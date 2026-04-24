Pietre contro le auto in transito in via Giardini 30enne in manette Ferita una donna

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, via Giardini a Modena è stata teatro di un episodio violento. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita, mentre un uomo di 30 anni è stato arrestato. La polizia è intervenuta prontamente in risposta a una segnalazione di comportamenti aggressivi e ha fermato l’uomo, che aveva lanciato pietre contro le auto in transito. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento.

Attimi di grande tensione nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile in via Giardini a Modena. Intorno alle ore 18, a seguito di una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, le pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato sono dovute intervenire d'urgenza per fermare la furia di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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