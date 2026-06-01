Busitalia, società del Gruppo FS, ha annunciato l’attivazione di due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria verso la Campania e la Puglia, che entreranno in funzione dal primo luglio. I servizi collegheranno le regioni durante il giorno, ampliando le opzioni di trasporto tra queste aree. La decisione riguarda l’avvio di due rotte che rafforzano la rete di collegamenti regionali.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), amplia la propria offerta con due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria alla Campania e alla Puglia, entrambi attivi a partire dal 1° luglio. Nel dettaglio, sono previste ogni giorno quattro corse fra Crotone e Salerno, con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari e Castrovillari. Saranno inoltre attivi quattro collegamenti quotidiani fra Crotone e Bari con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari, Trebisacce, Policoro-Matera e Altamura. I nuovi collegamenti si inseriscono in un progetto più ampio volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, con benefici concreti per i territori e per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Busitalia (Gruppo FS): in arrivo due nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia

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