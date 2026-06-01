Busitalia Gruppo FS | in arrivo due nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia

Da tpi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Busitalia, società del Gruppo FS, ha annunciato l’attivazione di due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria verso la Campania e la Puglia, che entreranno in funzione dal primo luglio. I servizi collegheranno le regioni durante il giorno, ampliando le opzioni di trasporto tra queste aree. La decisione riguarda l’avvio di due rotte che rafforzano la rete di collegamenti regionali.

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Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), amplia la propria offerta con due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria alla Campania e alla Puglia, entrambi attivi a partire dal 1° luglio. Nel dettaglio, sono previste ogni giorno quattro corse fra Crotone e Salerno, con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari e Castrovillari. Saranno inoltre attivi quattro collegamenti quotidiani fra Crotone e Bari con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari, Trebisacce, Policoro-Matera e Altamura. I nuovi collegamenti si inseriscono in un progetto più ampio volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, con benefici concreti per i territori e per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

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