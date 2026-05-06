Busitalia | nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Toscana e Umbria

Busitalia, società di Trenitalia, ha annunciato l’introduzione di due nuovi collegamenti notturni che collegano la Calabria con le regioni Toscana e Umbria. Questi servizi, operati con autobus di lunga percorrenza, sono stati programmati per facilitare i viaggi tra le aree meridionali e centrali del paese, offrendo opzioni di trasporto supplementari durante le ore notturne. La partenza dei mezzi è prevista in orari specifici per garantire collegamenti regolari e frequenti.

ROMA – Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovicollegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno 2026. FERMATE – Nel dettaglio, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Busitalia: nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Toscana e Umbria Notizie correlate Busitalia: in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e ToscanaBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla... Navigazione lago Trasimeno, Busitalia potenzia il servizio: orari e collegamentiBusitalia rafforza il servizio di navigazione sul lago Trasimeno, con un’offerta articolata che distingue i periodi di primavera e fine estate dal... Contenuti di approfondimento Si parla di: Perugia, riparte il servizio di mobilità notturna: da maggio torna Gimo. Busitalia: nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Toscana e UmbriaBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno 2026 ... firenzepost.it Busitalia: in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e ToscanaBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno. tpi.it