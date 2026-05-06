Busitalia | in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e Toscana

Busitalia, azienda del Gruppo FS, ha annunciato l’introduzione di due nuovi servizi di collegamento notturno, provenienti dalla Calabria e diretti rispettivamente verso l’Umbria e la Toscana. I nuovi collegamenti entreranno in vigore a partire dal primo giugno e saranno operativi in orari notturni. Questa decisione si aggiunge alle altre linee gestite dall’azienda, che collega diverse regioni italiane.

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), arricchisce la propria offerta con due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno. Nel dettaglio, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma. I nuovi servizi, inoltre, si integrano con l’offerta ferroviaria di Trenitalia, ampliando le possibilità di viaggio da Roma verso il Centro e il Nord Italia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Busitalia: in arrivo due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e Toscana Notizie correlate Navigazione lago Trasimeno, Busitalia potenzia il servizio: orari e collegamentiBusitalia rafforza il servizio di navigazione sul lago Trasimeno, con un’offerta articolata che distingue i periodi di primavera e fine estate dal... Pallamano: Toscana e Umbria uniscono le forze per i nuovi talenti? Cosa sapere Petrarca Arezzo e Subasio handball sfidano squadre di quattro aree a Chieti.