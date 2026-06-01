Buon compleanno Orietta Berti Pat Boone Marino Basso…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse figure pubbliche, tra cui cantanti, ex calciatori e attori. Tra loro ci sono Orietta Berti, Pat Boone, Abel Balbo, Sandra Bonsanti, Morgan Freeman e altri. Nessuna di queste persone ha annunciato pubblicamente eventi speciali o festeggiamenti. La giornata si segnala semplicemente per la ricorrenza delle loro date di nascita.

Buon compleanno Orietta Berti, Pat Boone, Abel Balbo, Sandra Bonsanti, Morgan Freeman, Gustavo Zagrebelski, Marino Basso, Paolo Ammoniaci, Stefano Lepri, Furio Radin, Giuseppe Bruscolotti, Giovanni Barbagallo, Massimo Cialente, Giancarlo Dotto, Mario Pappagallo, Anna La Rosa, Laura Lattuada, Oscar Polli, Roberto Deriu, Alessandro Orlando, Ascanio Celestini, Simona Rolandi, Alanis Morissette, Gianmarco Tamberi, Roberta di Lorenzo, Alessandro Maestri. Oggi 1° giugno compiono gli anni:Sergio Chellini, ex calciatore; Natale Amodeo, politico; Pat Boone, cantante, attore; Sandra Bonsanti, giornalista, scrittrice, politica; Morgan Freeman, attore, regista; Mario Genco, giornalista, scrittore; Joze Pirjevec, scrittore; Gianni de Chiara, giornalista, sceneggiatore; Franco Deasti, ex calciatore; Piero Grima, scrittore, medico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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