Orietta Berti ' sposa' Emanuele e Andrea | il video

Un matrimonio si è svolto recentemente a Villa Spalletti, a San Donnino di Liguria di Casalgrande. La cerimonia ha visto protagonisti un influencer e star del web e un architetto di Rubiera. La coppia ha condiviso il momento attraverso un video pubblicato online. La cerimonia si è svolta in un ambiente elegante e circondato dal verde, con presenti amici e familiari. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sui nomi delle persone coinvolte.

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