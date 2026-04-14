Buon compleanno Julie Christie Silvio Muccino Nicola Berti…

Oggi molte persone festeggiano il loro compleanno, tra cui attori, calciatori, giornalisti e altri professionisti. Tra i nomi ricordati ci sono Julie Christie, Silvio Muccino, Nicola Berti, Frank Serpico, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova e Frederik Sorensen. La ricorrenza viene celebrata da amici e familiari attraverso auguri e messaggi di augurio.