Buon compleanno Julie Christie Silvio Muccino Nicola Berti…
Oggi molte persone festeggiano il loro compleanno, tra cui attori, calciatori, giornalisti e altri professionisti. Tra i nomi ricordati ci sono Julie Christie, Silvio Muccino, Nicola Berti, Frank Serpico, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova e Frederik Sorensen. La ricorrenza viene celebrata da amici e familiari attraverso auguri e messaggi di augurio.
Buon compleanno Julie Christie, Silvio Muccino, Frank Serpico, Nicola Berti, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova, Frederik Sorensen.. Oggi 14 aprile compiono gli anni: Francesco Mattesini, storico; Frank Serpico, poliziotto; Paolo Gazzara, regista; Giovanni Caselli, antropologo; Nino Russo, regista, sceneggiatore, drammaturgo; Julie Christie, attrice; Mimma di Terlizzi, attrice; Roberto Zandonella, bobbista; Paolo Bodini, politico; Carmine Mancuso, politico, poliziotto; Mauro Salizzoni, medico; Anita Bartolucci, attrice; Pier Giorgio dall’Acqua, politico; Mariano Schiavon, ex assistente arbitrale di calcio, politico.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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