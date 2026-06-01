Correva l’anno 1995 e dalle urne di Cavriglia uscì un plebiscito: Enzo Brogi sindaco con oltre l’80% dei voti. L’amministratore "più vitato d’Italia con il Pds che aveva Quercia e falce e martello nel simbolo". Brogi è stato sindaco per quattordici anni e non ha mai vissuto il brivido del ballottaggio anche se, nella sua lunga esperienza politica, sa bene che il testa a testa tra due candidati sindaco "è tutta un’altra partita". Come legge la sfida di Palazzo Cavallo? "Arezzo è abituata al ballottaggio, almeno nelle ultime consiliature; è una città che vive il secondo tempo, ha bisogno di un approfondimento. Certo è che questa volta c’è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brogi, re del voto bulgaro: "La città vuole cambiare. Ceccarelli è l’uomo giusto"

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