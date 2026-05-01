Boldrini spinge Ceccarelli | È l’uomo giusto contro le destre dei pieni poteri

L’onorevole del Partito Democratico ha partecipato a una cena a Arezzo, che ha registrato il tutto esaurito. Durante l’evento, Boldrini ha espresso il suo sostegno a Ceccarelli, definendolo come l’uomo più adatto per contrastare le forze di destra che, secondo quanto affermato, stanno spingendo verso poteri pieni. La serata ha visto una partecipazione numerosa di pubblico e rappresentanti politici.

Full immersion aretina per l’onorevole Pd Laura Boldrini. Ieri sera alla cena sold out del campo largo per far da traino alla corsa a Palazzo Cavallo di Vincenzo Ceccarelli, oggi alla mostra “Art gender gap“ a Monte San Savino e poi a fianco della Cgil e ai lavoratori, nel 1 maggio scandito dal decreto di Palazzo Chigi sul " salario giusto ". Presidente Boldrini, Ceccarelli è il candidato sindaco giusto? "Basta andare in giro con lui per capirlo: profilo di tutto riguardo, profondo conoscitore delle istituzioni territoriali, figura popolare, seria e apprezzata. L’uomo che ha più chance di un successo elettorale. Vedo poi un’altra cosa interessante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boldrini spinge Ceccarelli: "È l’uomo giusto contro le destre dei pieni poteri" Notizie correlate Marcello Pera riunisce i meloniani per vincere il referendum, contro i pieni poteri dell’Anm L’ex presidente del Senato spiega come comunicare con semplicità contro i giacobini dell'Associazione nazionale magistrati Altro che pieni poteri di... Leggi anche: Il futuro di un’Italia fondata sui pieni poteri dei pm Contenuti di approfondimento Si parla di: Boldrini spinge Ceccarelli: È l’uomo giusto contro le destre dei pieni poteri. Boldrini spinge Ceccarelli: È l’uomo giusto contro le destre dei pieni poteriFull immersion aretina per l’onorevole Pd Laura Boldrini. Ieri sera alla cena sold out del campo largo per far da traino alla corsa a Palazzo Cavallo di Vincenzo Ceccarelli, oggi alla mostra Art ... lanazione.it Ceccarelli, all’Arezzo Equestrian Center una cena-eventoParteciperanno Stefano Bonaccini, Eugenio Giani, Emiliano Fossi, Marco Simiani, Laura Boldrini, Simona Bonafè. lanazione.it