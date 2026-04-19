Voto bulgaro in Bulgaria | vince la sinistra filo-Putin di Radev che non vuole più aiutare l’Ucraina

In Bulgaria si sono svolte le ottave elezioni in cinque anni, con il partito dell’attuale presidente Rumen Radev che si è attestato al primo posto. La vittoria è stata ottenuta da formazioni politiche considerate filo-putiniane e di orientamento socialista, che hanno ottenuto il sostegno di una buona parte degli elettori. La partecipazione alle urne ha portato a un risultato che favorisce le forze politiche con posizioni più vicine alla Russia.

Bulgaria ai filo-putiniani, di matrice socialista. I l giovanissimo partito dell’ex presidente Rumen Radev si è classificato al primo posto nelle elezioni tenutesi oggi in Bulgaria, le ottave in cinque anni. Stando a due exit poll, Bulgaria Progressista si è assicurato circa il 38% dei voti, superando il partito conservatore Gerb dell’ex premier Boyko Borissov, crollato a circa il 16%, e la coalizione liberale Pp-Db, ferma a circa il 14%. Sempre secondo i primi exit poll di Market Lynx, la terza forza nel parlamento bulgaro sarebbe il partito liberale ‘Continuiamo il cambiamento’ (Pp) con il 13,6% dei voti, davanti a ‘Dps-Nuovo inizio’, partito della minoranza turca con 7,5%.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Voto “bulgaro” in Bulgaria: vince la sinistra filo-Putin di Radev che non vuole più aiutare l’Ucraina Notizie correlate Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-PutinElezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev(Adnkronos) – Dopo la boccata d’aria per Bruxelles arrivata dal voto in Ungheria, che ha segnato la fine dell’era di Viktor Orbán, l’Unione europea... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin; Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; Bulgaria in cerca di stabilità. Sarà la volta di Radev?; Bulgaria domenica al voto: ex presidente favorito. Ue monitora - Radio Studio90 Italia. Elezioni Bulgaria, urne chiuse. Exit poll: ex presidente Radev avanti, crollo conservatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Bulgaria, urne chiuse. Exit poll: ex presidente Radev avanti, crollo conservatori ... tg24.sky.it Elezioni in Bulgaria, gli exit poll: avanti l'ex presidente Radev con il 38,9%, crollo dei conservatoriIn Bulgaria dalle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono favorito il neocostituito partito 'Bulgaria ... ilgazzettino.it L'ex presidente #Radev è favorito nei sondaggi per le elezioni in #Bulgaria grazie allo slogan contro la corruzione dilagante nel paese. Parenti e amici che lo aiuteranno nel programma sono in ottimi rapporti con #Putin e gli oligarchi russi. x.com La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino facebook