Durante il BrodettoFest, migliaia di persone hanno invaso il lungomare di un Lido, creando un’atmosfera simile a quella delle prime serate estive. La spiaggia e le strade adiacenti si sono riempite di visitatori, che hanno partecipato all’evento gastronomico dedicato al piatto tradizionale. La folla si è distribuita tra i banchi di assaggio e le aree di intrattenimento, rendendo l’atmosfera vivace e affollata.

Un Lido gonfio di gente, come nelle prime sere d’estate, quando Fano sembra spostarsi tutta verso il mare. Sabato, dopo l’inaugurazione, e poi di nuovo domenica, BrodettoFest ha riempito viale Simonetti di passi, profumi, tavoli occupati (quasi mille brodetti i serviti dal ristorante Il Giardino di Biagiali solo il sabato, e a pranzo di ieri già si prospettavano numeri finali di gran lunga superiori) e quella confusione buona che fa subito stagione. Complice il sole e la voglia di spiaggia, il lungomare si è acceso. Una passeggiata continua: fanesi usciti "a fare un giro" e poi rimasti dentro il flusso della festa. Nel Villaggio del Gusto e al Pala Brodetto la fila è diventata parte del rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - BrodettoFest, migliaia di partecipanti

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