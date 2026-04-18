Maratonina e Da Piazza a Piazza domenica di eventi per migliaia di partecipanti

Domenica a Prato si sono svolti due eventi sportivi che hanno coinvolto migliaia di persone. Da una parte si è tenuta la Prato Half Marathon, una maratona che ha attraversato diversi quartieri. Dall’altra, si è disputata la gara di mountain bike intitolata “Da Piazza a Piazza”, che ha visto protagonisti numerosi appassionati. Le manifestazioni hanno attirato atleti e spettatori, creando un clima di grande partecipazione.

Prato, 18 aprile 2026 – Una domenica di eventi sportivi con migliaia di partecipanti. Da una parte della città la Prato Half Marathon dall’altra la gara di mountain bike “Da Piazza a Piazza”. Due eventi nati quasi contemporaneamente in quanto per la gara podistica è l’edizione numero 36, mentre per i biker si tratta della trentasettesima. La sfida “fuoristrada” sulle colline della Provincia di Prato è organizzata dall’Avis Verag Prato Est e dal Top Race Team di Montemurlo. Una manifestazione che fa parte dei circuiti Coppa Toscana MTB, Rampitek e Deltos Cup, che ha sempre riscosso un ottimo successo che sicuramente non mancherà nemmeno in questa occasione con la presenza di diversi tra i migliori esponenti del settore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina e "Da Piazza a Piazza", domenica di eventi per migliaia di partecipanti Notizie correlate Leggi anche: Napoli in piazza per l’Ucraina, domenica 22 in corteo da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza": gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza UmbertoDi seguito il programma delle quattro giornate: tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maratonina della Vittoria: di corsa oltre i mille iscritti per la mezza maratona di Vittorio Veneto; Sold out la Maratonina Città di Prato, attenzione alle modifiche della viabilità; Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso; Maratonina dei Colli, strade chiuse e divieti di sosta: cosa prevede l'ordinanza. Maratonina e Da Piazza a Piazza, domenica di eventi per migliaia di partecipantiLe mountain bike partono alle 10 da via del Bisenzio a San Martino, la Half Marathon alle 9,30 dal Castello dell’Imperatore ... lanazione.it Maratonina Città di Prato 2026: tutte le infoDa venerdì 17 aprile e fino a domenica 19 previsti divieti di sosta per allestire e smontare il Villaggio Marathon ... nove.firenze.it #podismo #mezzamaratona #maratonina #21k #orbetellohalfmarathon #orbetello #gsrealestatodeipresidi #IlGiunco facebook