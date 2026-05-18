Modena il modus operandi è quello jihadista Ma l’attentatore non sapeva di copiarlo
Il pomeriggio del 16 maggio 2026, una Citroën C3 ha percorso via Emilia Centro a Modena a oltre cento chilometri orari, indirizzandosi verso i marciapiedi affollati di un sabato di sole. Il veicolo ha attraversato la strada in modo pericoloso, suscitando immediatamente preoccupazione tra i passanti. La polizia, intervenuta sul luogo, ha iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il conducente. La scena ha richiamato l’attenzione sul metodo usato, che ricorda quello di attacchi precedenti con modalità simili.
Il pomeriggio del 16 maggio 2026 una Citroën C3 ha percorso via Emilia Centro a Modena ad almeno cento chilometri orari, puntando deliberatamente i marciapiedi affollati di un sabato di sole. Otto feriti, quattro in condizioni gravi, due donne con le gambe amputate. Dopo lo schianto contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, il conducente è sceso impugnando un coltello da venti centimetri e ha aggredito chi tentava di fermarlo, prima di essere immobilizzato da quattro cittadini — due di nazionalità egiziana — e consegnato alla polizia. Si chiama Salim El Koudri, trentun anni, italiano di origine marocchina, laureato in economia, disoccupato, residente a Ravarino. 🔗 Leggi su Formiche.net
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