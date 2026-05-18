Modena il modus operandi è quello jihadista Ma l’attentatore non sapeva di copiarlo

Il pomeriggio del 16 maggio 2026, una Citroën C3 ha percorso via Emilia Centro a Modena a oltre cento chilometri orari, indirizzandosi verso i marciapiedi affollati di un sabato di sole. Il veicolo ha attraversato la strada in modo pericoloso, suscitando immediatamente preoccupazione tra i passanti. La polizia, intervenuta sul luogo, ha iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il conducente. La scena ha richiamato l’attenzione sul metodo usato, che ricorda quello di attacchi precedenti con modalità simili.

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