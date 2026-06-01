Brianza arrestato 21enne con l’accusa di terrorismo internazionale Ma lui si difende | I miei post? Solo divulgazione

Un giovane di 21 anni è stato arrestato ieri dalla Procura di Milano con l’accusa di terrorismo internazionale. Secondo le autorità, l’indagato avrebbe pubblicato contenuti considerati riconducibili ad attività di propaganda terroristica. Il ragazzo si è difeso sostenendo che i suoi post erano semplici divulgazioni e non finalità di incitamento. L’indagine prosegue per verificare il contenuto delle comunicazioni e il livello di partecipazione dell’arrestato alle attività sospette.

Un 21enne è stato fermato ieri dalla Procura di Milano con l’ accusa di terrorismo internazionale. Nato a Vimercate da genitori originari del Marocco, esaltava sui social gli attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i «cristiani» e «contro l’Occidente» e incitava, secondo la procura, «al martirio». In rete «ha pubblicato diversi post inneggianti al martirio facendo ritenere verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione». Dall’inchiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola emerge che il 9 giugno il giovane era pronto a volare in Marocco. «Associato all’Isis». Il 21enne, per la procura si sarebbe «associato all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico». 🔗 Leggi su Open.online

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