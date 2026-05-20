Arrestato a Firenze un 15enne accusato di terrorismo internazionale Il post di Matteo Salvini
Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver pianificato attività legate al terrorismo internazionale. Nel procedimento, è stata disposta la custodia cautelare nel carcere minorile. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine e l’indagine ha evidenziato un coinvolgimento in attività di reclutamento con finalità terroristiche. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama nazionale, anche a seguito di un commento pubblicato da un esponente politico.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Disposta la custodia cautelare nel carcere minorile. Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale minorile, che ha disposto la custodia cautelare presso l’istituto penale minorile della città. Il giovane era già finito sotto indagine nell’ottobre del 2025 per lo stesso reato. In quell’occasione era stata applicata una misura di collocamento in comunità, successivamente revocata. I contatti online con ambienti legati al Daesh. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 15enne avrebbe ripreso a comunicare attraverso i social network con profili riconducibili all’ estremismo islamista radicale e affiliati al Daesh. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Un altro bravo ragazzo, da comprendere, integrare e mantenere. x.com