Arrestato a Firenze un 15enne accusato di terrorismo internazionale Il post di Matteo Salvini

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver pianificato attività legate al terrorismo internazionale. Nel procedimento, è stata disposta la custodia cautelare nel carcere minorile. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine e l’indagine ha evidenziato un coinvolgimento in attività di reclutamento con finalità terroristiche. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama nazionale, anche a seguito di un commento pubblicato da un esponente politico.

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