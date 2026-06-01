Brexit | le barriere burocratiche frenano le arti verso l’Europa

Notizia in breve

Le barriere burocratiche causate dalla Brexit rallentano le attività artistiche verso l’Europa. Molti artisti hanno perso migliaia di sterline a causa delle nuove restrizioni. Professionisti del settore rischiano l’espulsione se lavorano senza i visti necessari. Le procedure di ingresso e di lavoro sono diventate più complesse e costose, limitando le opportunità di scambio culturale e professionale tra i paesi.