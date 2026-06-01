Brexit | le barriere burocratiche frenano le arti verso l’Europa
Le barriere burocratiche causate dalla Brexit rallentano le attività artistiche verso l’Europa. Molti artisti hanno perso migliaia di sterline a causa delle nuove restrizioni. Professionisti del settore rischiano l’espulsione se lavorano senza i visti necessari. Le procedure di ingresso e di lavoro sono diventate più complesse e costose, limitando le opportunità di scambio culturale e professionale tra i paesi.
? Domande chiave Come può un artista compensare la perdita di migliaia di sterline?. Quali professionisti rischiano l'espulsione per lavorare senza visti regolari?. Perché le agenzie di casting preferiscono talenti residenti in Spagna?. Chi sono i giovani artisti esclusi dai contratti stagionali europei?.? In Breve Esportazioni artistiche UE scese da 1,15 a 929 milioni di sterline tra 2016 e 2023.. Limiti visti permettono solo 90 giorni di lavoro su 180 totali.. Trattenute previdenziali europee tra il 12% e il 22% del compenso totale.. Kate Nash perde 26.000 sterline a causa degli oneri finanziari del tour.. Le barriere burocratiche post-Brexit soffocano il talento creativo britannico nel mercato europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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