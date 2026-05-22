Capri condannata per le barriere architettoniche | Discriminazione verso le persone con disabilità

Il Comune di Capri è stato condannato per aver violato le norme relative alle barriere architettoniche, ritenuto responsabile di aver attuato comportamenti discriminatori collettivi nei confronti delle persone con disabilità. La sentenza si basa su un procedimento legale che ha evidenziato come alcune strutture e servizi pubblici dell’isola non siano accessibili in modo adeguato, limitando la possibilità di movimento e partecipazione delle persone con disabilità. La decisione giudiziaria sottolinea la necessità di rispettare i diritti di tutte le categorie di cittadini.

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