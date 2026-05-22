Capri condannata per le barriere architettoniche | Discriminazione verso le persone con disabilità
Il Comune di Capri è stato condannato per aver violato le norme relative alle barriere architettoniche, ritenuto responsabile di aver attuato comportamenti discriminatori collettivi nei confronti delle persone con disabilità. La sentenza si basa su un procedimento legale che ha evidenziato come alcune strutture e servizi pubblici dell’isola non siano accessibili in modo adeguato, limitando la possibilità di movimento e partecipazione delle persone con disabilità. La decisione giudiziaria sottolinea la necessità di rispettare i diritti di tutte le categorie di cittadini.
Il Comune di Capri è stato condannato per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità. A stabilirlo è stato il tribunale di Napoli, decima sezione civile, con la sentenza n. 81902026 resa pubblica lo scorso 18 maggio.La decisione riguarda la mancata adozione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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