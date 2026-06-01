breve storia di beatrice due anni maltrattata fino a morire

Una bambina di due anni è morta a Bordighera dopo essere stata vittima di maltrattamenti. Sono state trovate foto che mostrano il volto tumefatto della piccola e immagini che la ritraggono dopo aver subito pestaggi. È stato anche scoperto un video in cui si vede la bambina costretta a fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono, e lei piange. La procura ha aperto un’indagine per maltrattamenti e violenza su minore.

Beatrice, due anni, morta a Bordighera. Sono state trovate foto della piccola, il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo i pestaggi e un video in cui alla bambina viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno di Manuela Aiello, la cui figlia di due anni è stata trovata morta il 9 febbraio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Beatrice, due anni. Maltrattata fino a morire (Foto Ansa) – ityrumors.it La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

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La vera storia di Beatrice Cenci (1956) Film Completo in Italiano

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