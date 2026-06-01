Breve storia di Beatrice due anni Maltrattata fino a morire
Una bambina di due anni è morta a Bordighera dopo essere stata vittima di maltrattamenti. Sono state trovate foto che mostrano il volto tumefatto della piccola e immagini che la ritraggono dopo aver subito pestaggi. È stato anche scoperto un video in cui si vede la bambina costretta a fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono, e lei piange. La procura ha aperto un’indagine per maltrattamenti e violenza su minore.
Beatrice, due anni, morta a Bordighera. Sono state trovate foto della piccola, il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo i pestaggi e un video in cui alla bambina viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno di Manuela Aiello, la cui figlia di due anni è stata trovata morta il 9 febbraio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Beatrice, due anni. Maltrattata fino a morire (Foto Ansa) – ityrumors.it La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
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La vera storia di Beatrice Cenci (1956) Film Completo in Italiano
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Temi più discussi: 'La madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito'; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Morte di Beatrice, la sorellina di 9 anni smentisce la madre: Era viola, ma nessuno la aiutava; Beatrice morta per i maltrattamenti di mamma e del compagno di lei. Il racconto delle sorelline.
Quella di Beatrice è una storia che fa gelare il sangue nelle vene per quanto é orribile. Un padre in carcere, una madre (che madre lo è solo perché l’ha messa al mondo) che decide di rifarsi una vita con un essere ancora più squallido di lei. Mesi di sevizie, facebook
Una vicenda che lascia senza fiato quella della piccola Beatrice. Una storia di violenze e soprusi che secondo la procura di Imperia si sarebbe consumata per mesi all’interno delle mura domestiche, fino all’epilogo più tragico: la morte. Questa mattina, 30 mag x.com
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