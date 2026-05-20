Il canale Ledra | corso breve con due uscite su suo percorso storia diramazioni e sorprese
Il canale Ledra è al centro di un corso breve che prevede due uscite, entrambe pianificate di sabato. La prima escursione si svolgerà il 23 maggio e sarà dedicata alla storia del canale, illustrando le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione. Durante l’itinerario, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire anche le diverse diramazioni e peculiarità del percorso, accompagnati dall’autrice di diversi libri sulle rogge, tra cui uno intitolato “Udine – le rogge nel cuore”.
Proposta di due uscite, sempre di sabato, prima, il 23 maggio con l'itinerario che illustrerà la storia del canale Ledra e le ragioni per cui è stato realizzato in compagnia dell'autrice di vari libri sulle rogge tra cui “Udine – le rogge nel cuore”. Si cammina seguendo il suo scorrere e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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