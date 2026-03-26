Voglio morire per non soffrire la storia di Noelia | a 25 anni ottiene l’eutanasia dopo gli stupri e il tentato suicidio

A 25 anni, una giovane donna spagnola ha deciso di sottoporsi all'eutanasia dopo aver subito violenze sessuali e aver tentato il suicidio. La donna ha comunicato pubblicamente la sua scelta, che sarà attuata oggi nel paese. La decisione arriva dopo un percorso di sofferenza e difficoltà personali legate a esperienze traumatiche che hanno portato alla decisione di porre fine alla propria vita.

(Adnkronos) – Ha scelto l'eutanasia opo aver subito violenze sessuali e dopo un tentato suicidio. A 25 anni Noelia Castillo Ramos accederà oggi all'eutanasia in Spagna e ha deciso di raccontare i motivi alla base della scelta estrema, maturata dopo gli ultimi anni di vita. La storia di questa giovane, originaria di Barcellona, ha suscitato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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La storia di Noelia, la 25enne di Barcellona che ha scelto l’eutanasia: dalle violenze al tentativo di suicidioVenti mesi fa aveva avviato il percorso per chiedere l’eutanasia, e oggi 26 marzo Noelia Castillo Ramos, 25enne di Barcellona, la porta a termine.

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