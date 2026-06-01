brescia pareggia la serie olimpia tutto da rifare

Brescia ha pareggiato la serie contro l’Olimpia, riaprendo la possibilità di proseguire la competizione. La squadra ha ottenuto un risultato che permette di continuare a sperare, mentre l’Olimpia si trova ora in una posizione da rifare. La squadra di casa si è espressa con un messaggio di determinazione, chiedendo di non interrompere il cammino. La vittoria ha riacceso le speranze dei tifosi, che ora attendono le prossime sfide con fiducia.

"Giù le mani dalla Leonessa". "Tutto questo non può finire". E almeno per una notte, la Pallacanestro Brescia torna a sognare. Lo fa vincendo gara-2 ed entrando nella serie con Olimpia Milano, provando a guadagnarsi almeno un’altra gara davanti al proprio pubblico, anche se servirà un successo al Forum tra mercoledì e venerdì. La gioia del PalaLeonessa è colma di significati dopo l’emergere delle voci sulla cessione del titolo sportivo a fine stagione alla Roma di Paul Matiasic. Mauro Ferrari non commenta, poi alla sirena, visibilmente soddisfatto per la vittoria, entra in campo a festeggiare. E Milano? Torna a casa con quanto voleva, ovvero una vittoria in trasferta e la possibilità di chiudere ad Assago. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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