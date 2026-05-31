Brescia ha battuto Milano 85-79 nella partita di Serie A basket. Della Valle e Ivanovic hanno segnato punti decisivi. La Germani ha pareggiato i conti con questa vittoria. La partita si è conclusa alle 22:13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:13 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:10 Dopo il ko in gara-1 la Leonessa ha prontamente rialzato la testa impattando sull’1-1 nella semifinale scudetto, che ora si sporta all’Unipol Forum di Assago per gara-3 e gara-4. 28 punti di Amedeo Della Valle e 24 punti di Nikola Ivanovic decisivi, con 12 punti di Miro Bilan – 15 punti di Leandro Bolmaro e 12 di Shavon Shields tra le fila dell’Olimpia Milano, con 9 punti di Josh Nebo. Finisce qui: la Germani Brescia si riprende il fattore campo battendo l’Olimpia Milano 85-79 e pareggiando i conti nella serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 85-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Della Valle e Ivanovic sugli scudi, la Germani pareggia i conti

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