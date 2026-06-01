Brescia-Milano 85-79 highlights gara-2 | Della Valle da impazzire
Brescia ha vinto la seconda partita di semifinale contro Milano con il punteggio di 85-79, pareggiando la serie 1-1. Ivanovic e Della Valle sono stati i protagonisti decisivi, contribuendo con punti importanti nel finale. La gara si è conclusa con Brescia che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.
La Germani Brescia pareggia 1-1 la serie di semifinale con l'EA7 Milano: finisce 85-79 con Ivanovic e Della Valle decisivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026
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