Brescia-Milano 85-79 highlights gara-2 | Della Valle da impazzire

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brescia ha vinto la seconda partita di semifinale contro Milano con il punteggio di 85-79, pareggiando la serie 1-1. Ivanovic e Della Valle sono stati i protagonisti decisivi, contribuendo con punti importanti nel finale. La gara si è conclusa con Brescia che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.

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La Germani Brescia pareggia 1-1 la serie di semifinale con l'EA7 Milano: finisce 85-79 con Ivanovic e Della Valle decisivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Brescia-Milano 85-79, highlights gara-2: Della Valle da impazzire
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