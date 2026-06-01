Brescia-Milano 85-79 highlights gara-2 | Della Valle da impazzire

Notizia in breve

Brescia ha vinto la seconda partita di semifinale contro Milano con il punteggio di 85-79, pareggiando la serie 1-1. Ivanovic e Della Valle sono stati i protagonisti decisivi, contribuendo con punti importanti nel finale. La gara si è conclusa con Brescia che ha mantenuto il vantaggio negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.