Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 di semifinale, pareggiando la serie. L’Olimpia Milano non ha avuto la stessa solidità e ha perso l’ultimo quarto, risultato decisivo. La squadra di Brescia si è imposta con determinazione, approfittando di un quarto finale più nervoso dell’avversario. Nessuna delle due formazioni ha modificato i propri assetti nel corso della partita, ma la vittoria permette a Brescia di tornare in parità nella serie.

Brescia - Questa volta non è riuscita a fare il cambio di passo l’Olimpia Milano che ha perso con un brutto e nervoso ultimi quarto in quel di Brescia la G ara 2 di semifinale. Così la serie va sull’1-1 ed è ancora tutto a giocare per l’accesso in finale. E’ stata una Milano davvero troppo nervosa, che non ha preso il filo della partita, anche quando ha messo la testa avanti. E quando poteva anche scappare via (+4 massimo vantaggio a inizio quarto periodo) non ha saputo capitalizzare. Ancora senza playmaker, ma quella non è una novità, con 16 minuti su 40 con “superatori di metà campo” perché con Ellis e Mannion il gioco è comunque confusionario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Della Valle dominante, Brescia vince 85-79 e pareggia la serie con Milano

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