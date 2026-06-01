Brescia | Kidsmeetalps

Domenica 7 giugno, a Brescia, si terrà l’evento gratuito Kidsmeetalps presso il quartiere Maddalena. L’iniziativa è dedicata a bambini e famiglie e propone attività legate all’arte e al design per esplorare la città e le montagne circostanti. L’evento mira a coinvolgere i partecipanti in attività educative e di scoperta, offrendo un’occasione di intrattenimento e apprendimento nel centro urbano.

Domenica 7 giugno Kidsmeetalps approda a Brescia, in Maddalena. Un evento educativo gratuito per bambini e famiglie, che invita a riscoprire la città e la sua montagna attraverso l’arte e il design. Un tassello finale del Piano Aria Clima, promosso dal Comune e coordinato dal collettivo Ci sarà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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