Brescia | Brescia in Fiore

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, piazza Vittoria a Brescia si trasformerà in un grande giardino grazie alla prima edizione di Brescia in Fiore. La manifestazione, dedicata al florovivaismo, vedrà esposizioni di piante, fiori e composizioni floreali nel cuore della città. L’evento offre l’opportunità di scoprire varietà di piante e di ammirare decorazioni floreali in un contesto urbano.

Sarà ancora un altro fine settimana all’insegna dei fiori e dei colori. Il 25 e 26 aprile la centralissima piazza Vittoria ospiterà la prima edizione di Brescia in Fiore, una nuova manifestazione dedicata al mondo del florovivaismo che trasformerà il cuore della città in un suggestivo giardino a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Beautiful flowers outside in hospital brescia Notizie correlate Brescia: Brescia Art MarathonDomenica 8 marzo Brescia torna a indossare le scarpe da running e a misurare il proprio battito sul ritmo dei passi di migliaia di atleti. Brescia: PigliatuttoDomenica 15 marzo Piazza Vittoria torna a ospitare una nuova edizione del Pigliatutto, l’appuntamento promosso dal Consorzio Brescia Centro che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Brescia in fiore; Brescia in Fiore, un giardino a cielo aperto colora piazza Vittoria; Piazza Vittoria si veste di primavera; Brescia, la primavera sboccia in piazza Vittoria: il 25-26 aprile torna Brescia in Fiore. «Brescia in Fiore», Piazza Vittoria si trasforma in un giardino nel fine settimanaIl 25 e 26 aprile prossimi la prima edizione dell'evento dedicata al mondo del florovivaismo nell'ambito del progetto Vittoria in Movimento. quibrescia.it Brescia in Fiore, un giardino a cielo aperto colora piazza VittoriaIl 25 e 26 aprile il centro storico ospiterà una nuova manifestazione dedicata al mondo delle piante. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di incontro, scoperta e condivisione ... giornaledibrescia.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . MEGARALLIES FINECO BRESCIA-PADOVA, FINAL PLAYOFF A2 GAME-1 Tutti i megarallies @FinecoBank del match di Gara-1 Finale Playoff A2 tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Nuvolí AltaFratte Volley Pad - facebook.com facebook Verso il 25 aprile: Brescia rende omaggio ai caduti della Resistenza x.com