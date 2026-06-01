Brasile sosia nell’amichevole con Panama | ecco Ronaldinho Ronaldo e Vinicius

Notizia in breve

Durante l'amichevole tra Brasile e Panama, sono stati notati diversi sosia di calciatori noti. Tra i più riconoscibili, quelli che ricordano Ronaldinho, Ronaldo e Vinicius. La partita si è conclusa con una vittoria del Brasile per 6-2. L'incontro è stato la prima prova in vista dei Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha affrontato i primi test ufficiali prima della competizione.