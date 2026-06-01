Brasile sosia nell’amichevole con Panama | ecco Ronaldinho Ronaldo e Vinicius
Durante l'amichevole tra Brasile e Panama, sono stati notati diversi sosia di calciatori noti. Tra i più riconoscibili, quelli che ricordano Ronaldinho, Ronaldo e Vinicius. La partita si è conclusa con una vittoria del Brasile per 6-2. L'incontro è stato la prima prova in vista dei Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha affrontato i primi test ufficiali prima della competizione.
(Adnkronos) – Piovono sosia in Brasile-Panama. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti ha affrontato la prima amichevole in vista dei Mondiali 2026, in programma a partire dal prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, battendo per 6-2 gli avversari di giornata. Al Maracana di Rio de Janeiro, sold out per l'occasione, sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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