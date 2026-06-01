Brasile-Panama Vinicius è già in formissima | gol strepitoso dopo solo un minuto

Notizia in breve

Vinicius ha segnato un gol spettacolare dopo appena un minuto di gioco, contribuendo a un inizio positivo per il Brasile nell'amichevole contro Panama. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2 a favore dei brasiliani. La squadra di Carlo Ancelotti ha mostrato un buon ritmo, con diversi giocatori che hanno trovato la rete. La gara ha rappresentato un primo test in vista del prossimo Mondiale.