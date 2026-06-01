Brasile-Panama Vinicius è già in formissima | gol strepitoso dopo solo un minuto
Vinicius ha segnato un gol spettacolare dopo appena un minuto di gioco, contribuendo a un inizio positivo per il Brasile nell'amichevole contro Panama. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2 a favore dei brasiliani. La squadra di Carlo Ancelotti ha mostrato un buon ritmo, con diversi giocatori che hanno trovato la rete. La gara ha rappresentato un primo test in vista del prossimo Mondiale.
Inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento al Mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che in amichevole batte Panama 6-2. Subito protagonista Vinicius, che impiega poco più di un minuto per sbloccare il match con un gran gol dalla distanza. Per la Seleçao a segno anche Casemiro, Rayan, Igor Thiago, Paquetá e Danilo. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Il Brasile è pronto per il Mondiale: che festa al Maracana, gli uomini di Ancelotti vincono 6-2 contro Panama facebook
CHE GOL DI VINICIUS CONTRO IL PANAMA. #Vinicius #Panama #Brasile x.com
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