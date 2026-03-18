Vinicius irriverente dopo i gol al City | non ha dimenticato cosa è successo dopo il Pallone d'Oro
Dopo aver segnato contro il City, il giocatore brasiliano ha esultato in modo provocatorio, mostrando un atteggiamento irriverente. Le sue reazioni sono state influenzate da un episodio avvenuto in passato, quando ha ricevuto commenti o atteggiamenti che ha deciso di schierare contro. La sua esultanza ha acceso le discussioni tra tifosi e commentatori, evidenziando un carattere deciso e una volontà di non dimenticare.
Dietro le sue esultanze provocatorie del brasiliano c'era (anche) una voglia di vendetta: un po' fa parte del suo carattere, un po' ha tolto qualche sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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